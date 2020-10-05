Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

Артистка вернулась к прическе, которую носила несколько лет назад

С наступлением нового сезона многие решаются на преображения. Вот и 37-летняя певица Светлана Лобода, которая этим летом впервые за долгое время выступила в Украине, изменила свой имидж. Знаменитость решила отстричь белокурые локоны и сделать каре.

Артистка написала, что наступило "время перемен" и опубликовала эффектное селфи в Instagram. Фотография собрала более 200 тысяч лайков менее, чем за сутки. Светлана Лобода позировала в черном лонгсливе на одно плечо, а декольте украсила украшением из золота.

Новая прическа Светланы Лободы Фото: instagram.com/lobodaofficial

При том, что многие фанаты пришли в восторг от перевоплощения звезды, некоторые не заметили кардинальных изменений. Впрочем, еще в начале сентября артистка позировала с собранными в прическу волосами, которые были значительно длиннее.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее Лобода показала на видео своих подросших дочерей.

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