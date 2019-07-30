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"Отменное чувство юмора": Светлана Лобода разместила неоднозначное фото

Фанаты удивлены новым постом певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно поделилась фото с дочерью в купальниках, озадачила поклонников новым постом в Instagram.

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Дело в том, что Светлана Лобода опубликовала неоднозначный снимок, сидя на унитазе. На первый взгляд – обычный кадр, но если присмотреться, то можно увидеть возле ее ног на полу плакат с изображением лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Ко всему, геолокация на фото дает понять, что певица, вероятно, была на концерте группы, которая выступила 29 июля в Москве на стадионе в "Лужники".

Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Многим поклонникам такой кадр показался странным и они восприняли это, как унижение солиста популярной группы. А ведь совсем недавно в прессе распространялись слухи о их бурном романе. 

Также фанаты считают, что такую публикацию Лобода сделала специально, ведь пару дней назад экс-жена рэпера Потапа Ирина Горовая опубликовала совместное фото с Тиллем Линдеманном и публично призналась ему в любви. 

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