Светлана Лобода поделилась, как относится к критике

Обложку нового выпуска журнала "Добрые советы" украсила LOBODA. Артистка открыла другую сторону жизни успешной женщины. И почему ярким успешным женщинам подчас сложно создать семью, рассказала LOBODA: "Мужчинам сложно к таким женщинам подступиться. На это нужна смелость, уверенность в собственных силах, желание. Такие девушки для всех априори недоступны и/или уже счастливы с кем-то другим, или и не нуждаются в этом. А чаще всего, конечно же все наоборот (улыбается ). Любая крепость падет при грамотной стратегии".

Светлана поделилась, как относится к критике и сталкивалась ли с завистью: "К критике отношусь легко. Я знаю, что делаю, и знаю свой путь. Мне кажется, это самое важное в жизни. И большего критика, чем я сама для себя, большего перфекциониста найти сложно. Слишком высокая планка, слишком амбициозные планы. В нашей профессии без зависти невозможно. Она среди коллег и есть мерило успеха. Творческий человек всегда оглядывается на коллег — а как у него, а как он, а смог ли бы, я так же. Но у одних зависть это стимул для новых высот и она такая правильная белая, развивающая, а у других — черная, сжигающая изнутри и приводящая только к саморазрушению. Меня всегда только стимулируют чужие успехи. Особенно, бывая на концертах, пристально изучаю все идеи, сценографию, свет, сведение звука. Это ведь прекрасно, когда есть на кого ровняться и двигаться".

Хотела ли LOBODA, что бы дочь Ева пошла по ее творческим стопам. "Профессия артиста, безусловно, со стороны весьма привлекательна. Но я как человек, испытавший все ее "прелести" на себе, конечно, не хотела бы такой жизни для своей дочери. Постоянные перелеты, никакого нормированного графика, Очень редко видеть родных и близких, бывать дома раз в месяц, не высыпаться, не успевать покушать — все это издержки нашей профессии. И конечно мне бы не хотелось Еве такой судьбы. Но если она выберет этот путь — Я, как мама, поддержу ее и буду помогать и направлять".

Напомним, Светлана Лобода случайно выронила микрофон на концерте.

Ранее LOBODA представила один из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнеса.