Светлана Лобода показала младшую дочь Тильду

Певица трогательно поздравила дочь с первым днем рождения

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

36-летняя украинская певица, которая живет в Москве, Светлана Лобода год назад стала мамой во второй раз. Артистка родила дочь, которую назвала Тильдой. Многие считают, что Светлана Лобода назвала дочь в честь солиста группы Rammstein – Тилля Линдеманна, которому также приписывают отцовство. Однако пара данную информацию не подтверждает, но и не опровергает. Так или иначе, Тилль регулярно встречается со Светланой.

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Сегодня, 24 мая, младшей дочери Светланы Лободы – Тильде, исполняется 1 год. В честь такого события певица показала ребенка и трогательно поздравила с первым днем рождения: "Нашей любви 1 год", – и добавила хештег "Тильда".

Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, Светлана Лобода также воспитывает старшую дочь – 8-летнюю Еву, которую родила от предыдущих отношений – с Андреем Царем. Не так давно певица поздравляла с днем рождения девочку, написав, что именно с появлением Евы ее жизнь обрела смысл.

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