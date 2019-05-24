Светлана Лобода показала младшую дочь Тильду
Певица трогательно поздравила дочь с первым днем рождения
36-летняя украинская певица, которая живет в Москве, Светлана Лобода год назад стала мамой во второй раз. Артистка родила дочь, которую назвала Тильдой. Многие считают, что Светлана Лобода назвала дочь в честь солиста группы Rammstein – Тилля Линдеманна, которому также приписывают отцовство. Однако пара данную информацию не подтверждает, но и не опровергает. Так или иначе, Тилль регулярно встречается со Светланой.
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Сегодня, 24 мая, младшей дочери Светланы Лободы – Тильде, исполняется 1 год. В честь такого события певица показала ребенка и трогательно поздравила с первым днем рождения: "Нашей любви 1 год", – и добавила хештег "Тильда".
Отметим, Светлана Лобода также воспитывает старшую дочь – 8-летнюю Еву, которую родила от предыдущих отношений – с Андреем Царем. Не так давно певица поздравляла с днем рождения девочку, написав, что именно с появлением Евы ее жизнь обрела смысл.
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