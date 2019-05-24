Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Светлана Лобода показала младшую дочь Тильду

Певица трогательно поздравила дочь с первым днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

36-летняя украинская певица, которая живет в Москве, Светлана Лобода год назад стала мамой во второй раз. Артистка родила дочь, которую назвала Тильдой. Многие считают, что Светлана Лобода назвала дочь в честь солиста группы Rammstein – Тилля Линдеманна, которому также приписывают отцовство. Однако пара данную информацию не подтверждает, но и не опровергает. Так или иначе, Тилль регулярно встречается со Светланой.

Смотрите также: Светлана Лобода обнажилась в Instagram

Сегодня, 24 мая, младшей дочери Светланы Лободы – Тильде, исполняется 1 год. В честь такого события певица показала ребенка и трогательно поздравила с первым днем рождения: "Нашей любви 1 год", – и добавила хештег "Тильда".

Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой
Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, Светлана Лобода также воспитывает старшую дочь – 8-летнюю Еву, которую родила от предыдущих отношений – с Андреем Царем. Не так давно певица поздравляла с днем рождения девочку, написав, что именно с появлением Евы ее жизнь обрела смысл.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Влад Топалов об отцовстве: "Порой страшно бесит" Эпатажная Эми Шумер показала все "прелести" материнства Семейный выход: Ева Лонгория появилась на публике с мужем и сыном
Светлана Лобода Loboda дети звезд Тилль Линдеманн
Реклама

Новости партнеров

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 18:12Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Новости партнеров

Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин
Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин
Архівне фото з Аллою Пугачовою спантеличило мережу
Архівне фото з Аллою Пугачовою спантеличило мережу
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Почему не сложилась жизнь близнецов из «Приключения Электроника»
Почему не сложилась жизнь близнецов из «Приключения Электроника»
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь