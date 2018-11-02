Светлана Лобода показала первое фото после выписки из больницы

Певица загадочно прокомментировала снимок

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая не так давно перенесла операцию на почках, опубликовала в Instagram-сторис первое фото после выписки из больницы. Артистку ранее госпитализировали прямо с репетиций. Отмечалось, что во время исполнения танцевального номера, Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Также, по некоторым данным, у певицы начались боли в животе.

"Теперь я точно здорова...", – загадочно прокомментировала фото певица.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, Светлана Лобода (LOBODA) 18 октября отпраздновала свой день рождения. В этот день артистка заинтриговала поклонников новым снимком, который опубликовала на своей странице в Instagram.

А недавно Светлана Лобода вновь смогла удивить своих подписчиков необычными снимками. Певица опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она без макияжа, прокомментировав снимки только смайлами. На лице исполнительницы нет привычного яркого мейкапа – подчеркнутых ресниц, стрелок на веках и ярких губ.



