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Светлана Лобода показала первое фото после выписки из больницы

Певица загадочно прокомментировала снимок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая не так давно перенесла операцию на почках, опубликовала в Instagram-сторис первое фото после выписки из больницы. Артистку ранее госпитализировали прямо с репетиций. Отмечалось, что во время исполнения танцевального номера, Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Также, по некоторым данным, у певицы начались боли в животе.

"Теперь я точно здорова...", – загадочно прокомментировала фото певица.

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Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, Светлана Лобода (LOBODA) 18 октября отпраздновала свой день рождения. В этот день артистка заинтриговала поклонников новым снимком, который опубликовала на своей странице в Instagram.

А недавно Светлана Лобода вновь смогла удивить своих подписчиков необычными снимками. Певица опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она без макияжа, прокомментировав снимки только смайлами. На лице исполнительницы нет привычного яркого мейкапа – подчеркнутых ресниц, стрелок на веках и ярких губ. 


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певица Светлана Лобода артистка
Источник: "Сегодня"
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