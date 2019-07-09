Светлана Лобода показала редкое фото с малышкой Тильдой

Певица опубликовала трогательный снимок в Instagram

Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода родила свою вторую дочь Тильду 24 мая 2018 года. Звезда до последнего скрывала беременность, а после рождения малышки редко показывала ее публике. На днях LOBODA впервые за долгое время опубликовала в сети снимок со своими детьми.

О личной жизни LOBODA смотрите в коротком видео:

Так, на личной странице Светы в Instagram появилось фото, на котором певица позирует вместе с любимыми дочками. В кадре 8-летняя Евангелина нежно обнимает звездную маму, которая держит на руках годовалую Тильду. "С днём семьи, любви и верности", – подписала пост Лобода.

Лобода с Тильдой и Евангелиной Фото: instagram.com/lobodaofficial

Для семейного снимка LOBODA выбрала короткие джинсовые шорты и белую рубашку. Шею певица украсила подвеской, которая заинтересовала маленькую Тильду.

Отметим, что поклонники Светланы убеждены в том, что второго ребенка артистка родила от фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Звезды не спешат опровергать слухи о своем романе, а только дают неоднозначные комментарии.

Напомним, что ранее Светлана Лобода заинтриговала таинственным фото с мужчиной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram