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Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что уже родила второго ребенка

Певица выложила в соцсеть фото, где она позирует беременной и написала, что слухи пока преувеличены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:23
LOBODA. Фото: instagram.com/lobodaofficial
LOBODA. Фото: instagram.com/lobodaofficial

LOBODA, которая недавно официально подтвердившая свою беременность, на несколько месяцев перебралась в США и пока не намерена прерывать творческую деятельность. На днях фанаты певицы раздули в сети новость, что Светлана уже родила. Она сразу же опровергла слухи о том, что родила второго ребенка.

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Певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует беременной. Кроме того, 35-летняя артистка отметила, что поздравлять ее с рождением ребенка пока рано.

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Скриншот из соцсети
"Слухи про меня пока слишком преувеличены", – написала Лобода.

Заметим, поклонники исполнительницы были уверены, что она уже несколько дней назад во второй раз стала мамой, однако тщательно скрывает этот факт. Такие предположения были вызваны фотографиями, которые LOBODA недавно выложила на своей странице в сети. В частности, фанаты певицы предположили, что она родила после того, как артистка выложила в сети фото, на которых не заметен беременный животик артистки.

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Скриншот из соцсети

Напомним, LOBODA долго скрывала от публики свою вторую беременность. Обнародовала тайну лишь на седьмом месяце и удивила всех, так как была в активном гастрольном графике.

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Источник: "Сегодня"

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