Светлана Лобода впервые за долгое время спела на концерте в Украине – СМИ

Артистка выступила в Одессе

Украинская певица Светлана Лобода, которая уже в течение нескольких лет выступает в России, впервые за долгое время спела на концерте в родной Украине, передает Telegram-канал "Звездач".

Как говорится в сообщении, артистка выступила на закрытом VIP-мероприятии, которое прошло на днях в Одессе. На видео, опубликованное каналом, Лобода исполняет свои хиты "Твои глаза" и "К черту любовь".

LOBODA Видео: Telegram-канал zvezdach_mag

В сообщении также уточняется, что это первое выступление Светланы в Украине с 2017 года. Однако, ранее сообщалось, что Лобода уже выступала на закрытых мероприятиях и раньше. К примеру, артистка была замечена в одном из клубов Киева осенью 2019 года. Украинская певица опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные в одном из столичных клубов, а в Instastories показала кадры своего выступления. Примечательно, что Светлана Лобода вдобавок выступила на частном мероприятии, для которого выбрала блестящее мини.

Напомним, LOBODA на отдыхе показала свою младшую дочку Тильду. Певица вместе с семьей улетела в Грецию во время пандемии.

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