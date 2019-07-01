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Светлана Лобода заинтриговала новым фото с возможным бойфрендом

Популярная певица опубликовала снимок с возможным возлюбленным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая на днях отличилась на свадьбе сестры в Киеве, заинтриговала поклонников новым фото с мужчиной. 

Смотрите, как Светлана Лобода шокировала сеть провокационным нарядом:

На опубликованном снимке в Instagram Светлана Лобода позирует спиной к зрителям и в то же время прикрывает лицо таинственного мужчины, который лежит в шортах рядом с певицей. Подписчики сразу же принялись обсуждать, кем может быть возлюбленный артистки. Вычислить спутника Лободы невозможно и лишь маленький элемент на теле в виде татуировки дал подсказку, что это точно не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Светлане приписывают роман. 

Светлана Лобода с таинственным спутником
Светлана Лобода с таинственным спутником
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Также внимание фанатов приковал черный свитшот звезды с необычными стихами на спине.  

Напомним, что на свадьбе сестры Лобода поймала букет. А по традициям, девушка, поймавшая букет, скоро выйдет замуж. Так как певице приписывают роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, который, вероятно, является отцом ее младшей дочери Тильды, фанаты надеются на ещё одну шикарную свадьбу.

Ранее также сообщалось, что LOBODA тайно выступила в Киеве на День Конституции.

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