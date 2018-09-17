Светлана Тарабарова не сдержала эмоций и рассказала всю правду о первых днях материнства

По словам певицы, она кайфует от своей новой роли

Светлана Тарабарова. Фото: Instagram/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которую на днях выписали со слезами на глазах из роддома, поделилась с поклонниками эмоциями, которые чувствует в первые дни материнства. По словам артистки, ей очень нравится ее новая роль и она абсолютна счастлива.

"Я просто кайфую", – отметила певица.

Светлана призналась, что поначалу переживала, что ее собака будет ревновать и враждебно относиться к малышу, однако опасения не оправдались. Он в первый день подошел к Ивану, понюхал его, и стал защищать.

Светлана Тарабарова Фото:Instagram/tarabarova

Кроме этого, Тарабарова

"Единственное, что я поняла уже на 300 процентов, что надо быть спокойной. Ты спокойна, – и твой ребенок спокоен. Он все чувствует: каждый вздох, каждый шаг", – рассказала молодая мама.

Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.

Больше подробностей о выписке Светланы Тарабаровой из роддома смотрите на видео ниже: