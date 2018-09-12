Светлана Тарабарова опубликовала первое фото из роддома

Певица стала мамой несколько дней назад

Светлана Тарабарова. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

В воскресенье, 9 сентября, украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. О рождении малыша звезда сообщила на своей странице в Instagram. Светлана опубликовала фото, на котором изображен циферблат часов с точным временем рождения ребенка. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. В Instagram Светлана отметила роддом "Лелека".

Спустя три дня новоиспеченная мамочка разместила фото с новорожденным малышом у себя на странице в Instagram.

"Повірити й досі не можу – ми це зробили !!! Я дякую всім за привітання, теплі слова підтримки, всім небайдужим , хто переймався , переживав разом із нашою родиною , ми відчуваємо ваше тепло. Я досі не можу повірити, що таке маленьке добре серце обрало мене своєю мамою", – написала артистка в описании к снимку.

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

Отметим, о том, что певица ждет малыша стало известно в мае этого года. Как сообщила Светлана, делать творческую паузу она пока не планирует. Тарабарова активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.



