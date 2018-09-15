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Светлана Тарабарова представила публике сына Ивана

Певица разместила в соцсети трогательное фото с сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Светлана Тарабарова. Фото: instagram/tarabarova
Светлана Тарабарова. Фото: instagram/tarabarova

Украинская певица Светалана Тарабарова, которую на днях выписали из роддома, продолжает делиться с поклонниками моментами радости. Новоиспеченная мама показала крохотные ножки малыша и познакомила своих подписчиков с сыном, публично озвучив его имя.

На опубликованном фото в Instagram можно заметить, как трогательно Свелана держит маленькие ножки в руках.

"Привіт. Давай знайомитись. Я – Іван, а як твоє ім‘я?" – кратко подписала снимок певица.

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Светлана Тарабарова назвала сына Иваном
Фото: Instagram/tarabarova

Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.

Больше подробностей о выписке Светланы Тарабаровой из роддома смотрите на видео ниже:


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Источник: "Сегодня"
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