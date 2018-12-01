Светлана Тарабарова призналась, что ей пришлось встретить Новый год в метро

Певица объяснила, как оказалась в метрополитене в праздничную ночь

Светлана Тарабарова. Фото: пресс-служба

Следом за невероятной историей, которая произошла с Машей Ефросининой и ее семьей в Дубае, своими новогодними приключениями поделилась певица Светлана Тарабарова.

В рамках адвент-календаря Сегодня.Lifestyle, звезда украсила обложку 2 декабря. Светлана поведала нам о забавном случае на Новый год, а также о том, чем ей запомнился уходящий 2018-й.

Новогодняя история от Светланы Тарабаровой

"Каждый Новый год я встречаю на сцене: в зале – зрители, совместный отсчет под бой курантов и какая-то особенная волшебная атмосфера. Иногда таких новогодних концертов бывает сразу несколько. Но много лет назад с нами случилось совершенно неожиданное празднование… Так, 31 декабря, после одного концерта мы с командой опаздывали на следующий, и для того, чтобы быстрее добраться к месту назначения, спустились в метро. Новый Год нас застал именно там, в вагоне поезда! Но это было безумно весело: все в приподнятом настроении, в шапках Санта-Клауса и Снегурочки. Не хватало только оливье и мандаринов! (смеется – прим. ред)".

Достижения Светланы за 2018 год

"Встречая 2018 год, я даже не подозревала, что он станет самым счастливым в моей жизни. Новогодние желания мы загадывали уже втроем, правда, еще не знали об этом. Девятый месяц 2018-го, сентябрь, подарил мне главное счастье – наше с супругом маленькое доброе сердце, сына Ивана. Мне кажется, главней достижения для каждой женщины и быть не может.

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

Конечно, эти перемены не могли не оставить след и на моем творческом пути. Все эти девять месяцев беременности я была безумно вдохновлена, меня переполняли эмоции, которые каждый день я выплескивала в музыку, творила… Все это вылилось в мой третий студийный альбом со светлыми песнями. "23:25" – пластинка с символическим названием – временем рождения сына, ведь альбом мы писали уже вместе".

Следующим свою любопытную историю празднования Нового года поведает певец Виталий Козловский. Артист расскажет, как ездил на машине "скорой помощи" за алкоголем.

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