Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочки

Как певица назовет дочь, она решила на экскурсии в Барселоне

Совсем недавно певица Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз – у артистки родилась дочь. Более двух недель Тарабарова не раскрывала имя малышки, а теперь пришло время поделиться с поклонниками – звезда назвала дочку Марией.

Певица призналась, что имя для малышки выбрали не просто так, а идея назвать дочь Машей появилась во время поездки в Барселону.

"Барселона, 21 января 2020 – мы, такие счастливые (несмотря на ураган и шторм, помните новости?), на экскурсии по величественному Sagrada Família. И у статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею: "Кажется мы станем родителями во второй раз". А он мне: "Да! И дочку Машей назовем". А я ему отвечаю: "Согласна!" Это единственное имя, которое мне нравится для дочери", – поделилась Тарабарова.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми Фото: instagram.com/tarabarova

К слову, своего сына Светлана с мужем Алексеем назвали Иваном не просто так – оказалось, что так звали дедушку супруга певицы, который сыграл важную роль в его жизни.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова поделилась архивными фото со своим мужем.

Светлана Тарабарова с новорожденной доченькой уже дома – смотрите видеосюжет:

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