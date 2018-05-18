Светлана Тарабарова скоро станет мамой

Певица находится на шестом месяце беременности

Светлана Тарабарова. Фото: instagram/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно поэкспериментировала со своей внешностью, готовится впервые стать мамой. Сейчас певица находится уже на шестом месяце беременности, передает Viva. Она с радостью рассказала, как чувствует себя в роли будущей мамы.

Светлана Тарабарова беременна первенцем Фото: viva.ua

"Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе..." Светлана Тарабарова

Как сообщила певица, делать творческую паузу она пока не планирует. Тарабарова активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.

Напомним, хореограф Алена Шоптенко рассказала, где собирается рожать первенца. В отличие от других украинских знаменитостей, она будет рожать в Украине. Алена считает, что в Украине есть все условия для того, чтобы нормально, комфортно и безопасно родить, ничего не боясь.

Все подробности беременности украинской певицы Светланы Лободы смотрите на видео:



