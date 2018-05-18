Светлана Тарабарова скоро станет мамой
Певица находится на шестом месяце беременности
Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно поэкспериментировала со своей внешностью, готовится впервые стать мамой. Сейчас певица находится уже на шестом месяце беременности, передает Viva. Она с радостью рассказала, как чувствует себя в роли будущей мамы.
Как сообщила певица, делать творческую паузу она пока не планирует. Тарабарова активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.
Напомним, хореограф Алена Шоптенко рассказала, где собирается рожать первенца. В отличие от других украинских знаменитостей, она будет рожать в Украине. Алена считает, что в Украине есть все условия для того, чтобы нормально, комфортно и безопасно родить, ничего не боясь.
Все подробности беременности украинской певицы Светланы Лободы смотрите на видео: