Светлана Тарабарова впервые показала лицо сына

Годовалый сын певицы появился в ее новом клипе

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца в сентябре 2018. На протяжении года исполнительница публиковала кадры с малышом, однако его лицо не показывала. А недавно в новом трогательном клипе на песню "Падає сніг" Светлана Тарабарова впервые показала годовалого сына Ивана.

Смотрите также видео о том, как Светлана Тарабарова выписывалась из роддома:

На своей странице в Instagram певица опубликовала новый клип, а затем и фото с сыном. Отметим, Светлана Тарабарова с Иваном посетила программу "Ранок з Україною".

"Зима будет теплой! Пусть музыка греет. А видео вдохновляет быть рядом только с близкими, важными для вас людьми. P.S .: знакомьтесь, это наш Иван", – написала под кадрами Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова показала сына Ивана Фото: instagram.com/tarabarova

Чувственный клип Светланы Тарабаровой на песню "Падає сніг":

В комментариях Светлана Тарабарова отметила, что маленький Иван похож на ее мужа Алексея, особенно глазами.

Ранее мы также писали, что Светлана Тарабарова показала первые шаги подросшего сына.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.