Светлана Тарабарова впервые показала лицо сына
Годовалый сын певицы появился в ее новом клипе
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца в сентябре 2018. На протяжении года исполнительница публиковала кадры с малышом, однако его лицо не показывала. А недавно в новом трогательном клипе на песню "Падає сніг" Светлана Тарабарова впервые показала годовалого сына Ивана.
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На своей странице в Instagram певица опубликовала новый клип, а затем и фото с сыном. Отметим, Светлана Тарабарова с Иваном посетила программу "Ранок з Україною".
"Зима будет теплой! Пусть музыка греет. А видео вдохновляет быть рядом только с близкими, важными для вас людьми. P.S .: знакомьтесь, это наш Иван", – написала под кадрами Светлана Тарабарова.
Чувственный клип Светланы Тарабаровой на песню "Падає сніг":
В комментариях Светлана Тарабарова отметила, что маленький Иван похож на ее мужа Алексея, особенно глазами.
Ранее мы также писали, что Светлана Тарабарова показала первые шаги подросшего сына.
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