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Светлана Тарабарова засыпала Сеть архивными фото с мужем

Сегодня, 16:16

Певица показала фото девятилетней давности

Певица Светлана Тарбарова ностальгирует – недавно она отпраздновала четвертую годовщину свадьбы со своим супругом Алексеем, опубликовав архивные фото с торжества. Но на этом артистка не остановилась, решив поделиться еще несколькими снимками с любимым в Instagram.

По словам певицы, поклонникам было интересно увидеть побольше ее совместных милых фото с любимым – получите, распишитесь!

Здесь фото из 2011, 2012 и 2016 годов! Быстро время пролетело, а Светлана будто не меняется! Только теперь она выпустила больше хитов и уже стала мамой двоих прекрасных малышей.

"Мы вообще Одессу и Львов считаем нашими городами. Городами нашей любви", – подписала фото Тарабарова.

Фото: Instagram Светланы Тарабаровой

"Спокойные и влюбленные", – подписала снимок Светлана, но позже добавила: "Спокойными мы бываем редко, я пошутила".

Фото: Instagram Светланы Тарабаровой

Тарабарова умилила несколькими фото с их с мужем росписи четыре года назад. На церемонии были только они вдвоем – никаких гостей!

Фото: Instagram Светланы Тарабаровой

И еще немного свадебных фото!

Фото: Instagram Светланы Тарабаровой

Напомним, Светлана Тарабарова родила второго ребенка.

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