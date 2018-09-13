Светлану Тарабарову выписали из роддома: как назвали малыша
Певица вместе с супругом Алексеем Бондарем назвали сына Иваном
Украинскую певицу Светлану Тарабарову, которая 9 сентября впервые стала мамой, уже выписали из роддома. Об этом сообщила ее подруга, известная телеведущая Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram. С ее слов стало известно, что новорожденного сына Тарабарова назвала Иваном.
"Зустрічали Івана із щасливими батьками з полового! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена матуся Світлана Тарабарова і бабуся. Щасливі усі ми! Хай буде Ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо!" – трогательно подписала снимки Соломия.
На фото также можно заметить еще одну близкую подругу семьи, певицу Наталку Карпу.
Отметим, что на первых опубликованных снимках в сети новоиспеченные родители и гости выглядят очень счастливыми.
Напомним, на днях Светлана Тарабарова опубликовала первое фото из роддома.
Отметим, о том, что певица ждет малыша стало известно в мае этого года. Как сообщила Светлана, делать творческую паузу она пока не планирует. Тарабарова активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.