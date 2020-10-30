Свидание в стиле "50 оттенков серого" и банджи-джампинг: как прошел второй выпуск "Холостячки"

Ксения Мишина полетала на вертолете и прыгнула с моста

Прошел второй выпуск долгожданного шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной, и мы уже готовы рассказать вам самые интересные и яркие его подробности.

Второй выпуск был посвящен свиданиям и получился довольно экстремальным (но об этом – позже).

В самом начале ребятам предложили сделать своеобразные "презентации" свиданий. Каким образом? Каждый придумывал сам. После чего Ксения должна была выбрать из всех 12 идей лишь три, которые ей больше всего понравились. И еще один важный момент – она не знала, чьи именно это идеи свиданий (узнала только тогда, когда, собственно, пришла на саму встречу).

Ксения Мишина Фото: instagram.com/holostyakstb

Парни старались, но Мишина выбрала три: первое – это предложение провести свидание, как в фильме "50 оттенков серого". И нет, это не то, о чем вы подумали – там была сцена с полетом на вертолете, так вот это оно и было. Эта идея пришла в голове комику Андрею. Вторая идея – приготовить вместе пасту и затем вкусно поужинать. Это свидание устроил Евгений, юрист и владелец ресторана. Третья "презентация" представляла из себя записку, на которой было написано, что это будет "лучшим свиданием в жизни Ксении". Мишина была заинтригована, и мы тоже! Это, к слову, предложил 23-летний IT-бизнесмен Игорь.

Свидание № 1

Свидание в стиле "50 оттенков серого" с Андреем прошло очень необычно и романтично. Сначала пара совершила полет на вертолете, затем – поужинала, ну а после…искупалась вместе в бассейне!

Ксения призналась, что она боится высоты, поэтому летать на вертолете ей хоть и понравилось, но здесь она в некотором роде преодолела свой психологический барьер.

В самом конце свидания Андрей произнес фразу: "Весь мир – к твоим ногам" и подарил Ксении очень милый браслет для ноги, который повесил девушке на щиколотку.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Свидание № 2

Что нужно девушке для настоящего счастья? Розы? Бриллианты? Нет, просто накормите ее хорошенько! (Нет, ну а что?) Так подумал Евгений, который очень любит готовить. Он пригласил Мишину на свидание, где они вместе приготовили вкуснейшую пасту с нуля!

Позже эту же пасту они с удовольствием съели на ужин, сидя на террасе с видом на вечерний Киев. Романтика! Ах, да, Евгений получил от Ксении бутоньерку, поэтому на церемонии роз мы его не увидели – участник сразу прошел на следующий "уровень".

Фото: instagram.com/holostyakstb

Свидание № 3

А вот тут получилась очень интересная история. Третье свидание по праву принадлежало Игорю, который уже спланировал невероятно романтическую поездку с Ксенией во Львов.

Фото: пресс-служба

Пара должна была провести там два дня. И пока Мишина ехала в автомобиле на вокзал, где ее ждал Игорь, к машине внезапно подъехал мотоцикл. На нем был…Назар, который нагло украл Ксению и повез кататься на байке по всему Киеву. И вы же помните, что Ксения во всех трех случаях не знала, к кому именно она идет на свидание? Вот и тут она подумала, что так было спланировано, и ее третий избранник – это и есть Назар.

Свидание у них получилось ну очень насыщенным: сначала парочка каталась на мотоцикле по Киеву, потом они вместе попробовали банджи-джампинг (прыжок на тросе с моста), позже они отправились в парк развлечений в одном и ТЦ Киева, где Мишина познакомилась с…сыном Назара! Мальчика, кстати, как и сына самой Мишиной, зовут Платон! Вместе они отлично провели время.

В конце свидания Назар признался, что он "украл" Ксюшу у Игоря. Девушку это, конечно смутило, но она не до конца поняла, что там к чему и все равно подарила Назару бутоньерку – пропуск в следующий выпуск.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Бег с препятствиями

На следующий день парней ждал сюрприз. Им устроили некое соревнование, победитель которого по итогу короткой встречи с Мишиной получил бутоньерку.

Перед участниками была тропа с препятствиями. Парней разделили на две команды, где все равно каждый был сам за себя. Обеим командам нужно было пройти все препятствия (канаты, бег по шинам, деревянные преграды) и как можно быстрее добраться до Ксении, которая ждала их в конце тропы. Но! У каждого из ребят за спиной была привязана картонная копия Ксении, что усложняло задачу.

Победитель каждой из команд выигрывал шанс на встречу и разговор с Мишиной. В забеге первой команды победил обаятельный бородач Артем (он спортсмен с отличной подготовкой, поэтому тут удивляться нечему). Во второй команде – Сергей!

Фото: instagram.com/holostyakstb

И уже потом они оба должны были пройти финальную тропу препятствий, победитель которой и пошел на встречу к Ксюше. Выиграл Сергей! Ему удалось немного пообщаться с Мишиной, которая подарила ему бутоньерку!

Узнайте, кто в этом выпуске покинул проект!

Ранее мы также описывали все интересные подробности первого выпуска "Холостячки".

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