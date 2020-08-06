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Свидетели раскрыли неожиданные подробности ДТП с Михаилом Ефремовым

Сегодня, 16:07

Актер несколько раз создавал аварийные ситуации на дороге перед аварией

Сегодня, 6 августа, проходит второе судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Михаила Ефремова по существу. Актер, который в июне этого года устроил смертельное ДТП в Москве, не признает свою вину, аргументировав это тем, что он не помнит момент аварии.

Появились первые заявления свидетелей. По словам одного из них, перед моментом ДТП Ефремов несколько раз создавал аварийные ситуации на дороге, сообщает ТАСС.

"Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов", – сказал свидетель обвинения Владислав Женжебир.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

По словам мужчины, сразу после аварии Михаил присел на бордюр, а потом попросил у него сигарету. Владислав также отметил, что Ефремов в авто был один, с ним не было пассажиров. Другая свидетельница сообщила, что актер после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля, откуда его выводили сотрудники ГИБДД.

Напомним, вчера прошло первое судебное заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

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