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"Мне стало его жаль": свидетельница по делу Харви Вайнштейна удивила признанием в суде

Джессика Манн раскрыла интимные подробности их с продюсером встречи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Еще одна свидетельница по скандальному делу вокруг голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, во время заседания суда в Нью-Йорке выступила против своего обидчика.

Узнайте, как скандал с Харви Вайнштейном отобразился на работе в Голливуде Иванны Чабак:

Как пишет Page Six, на этой неделе о пережитом насилии рассказала модель Джессика Манн. Девушка призналась, что связь с голливудской звездой была как добровольной, так и насильственной. Более того, Манн заявила, что ей стало жаль Вайнштейна, ведь он оказался интерсексуалом (человек с половыми признаками, не соответствующими типичному строению мужского либо женского тела, – Ред.).

Джессика Манн в суде
Джессика Манн в суде
Фото: Getty Images

"Когда я в первый раз увидела его обнаженным, то почувствовала жалость: подумала, что он либо изуродован, либо интерсексуал. У него был шрам, как от ожога, и практически отсутствовали тестикулы", — заявила в суде Манн.

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Когда она произнесла эти слова, Харви Вайнштейн, сидевший в зале суда, опустил голову. Добавим, что Джессика Манн познакомилась с продюсером на вечеринке в Голливуде в конце 2012 года. Их связь прекратилась в октябре 2016 года.

Отметим, более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений.

Также бывшая официантка и модель Терел Вульф заявила в суде, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее в 2005 году. По ее словам, кастинг-директор пригласил девушку на прослушивание, а продюсер заманил ее в постель.

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