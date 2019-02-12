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Свирепая женщина: экс-супруг Дженнифер Энистон странно поздравил ее с днем рождения

Актер опубликовал интересный снимок

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:08
Джастин Теру
Джастин Теру
Фото: Instagram

Голливудская актриса Дженнифер Энистон 11 февраля отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет. Сайт Сегодня.Lifestyle сделал подборку фильмов, в которых Дженнифер Энистон сыграла лучшие роли.

Любимую актрису поздравляли многие, в том числе и ее бывший супруг – Джастин Теру.  47-летний актер поздравил Анистон  через соцсеть.

"С днем рождения эту свирепую женщину. Свирепо любящую. Свирепо добрую… и свирепо веселую", - написал он в Instagram, опубликовав забавное черно-белое фото экс-супруги - с рогами. Пользователи сети отметили, что это очень символично – фото с рогами, ведь ходили слухи, что Теру изменял Энистон, когда они были женаты.

Скриншот из соцсети

Напомним, Дженнифер Энистон устроила вечеринку чуть ранее своего дня рождения. Среди гостей были Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блум, Роберт Дауни – младший, Барбра Стрейзанд, Том Форд и другие знаменитости. Также пришел и Брэд Питт.

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Источник: Сегодня
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