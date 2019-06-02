Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Свободна и счастлива": Седокова рассказала, почему не спешит под венец

Украинская певица поделилась планами на будущее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова в свои 36 лет воспитывает троих детей и не торопится связывать себя узами брака. Напомним, что за плечами певицы два развода. В недавнем интервью Анна рассказала, почему не спешит под венец и хочет ли снова стать женой в будущем.

Смотрите, почему Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка:

Седокова призналась, что в ее планы входила свадьба с отцом ее третьего ребенка, но звезда быстро передумала. "Отец третьего ребенка сделал мне предложение, у нас была даже выбрана дата свадьбы, но за несколько месяцев я поняла, что не хочу выходить замуж", – поделилась Аня.

На вопрос, когда же Аня Седокова выйдет замуж, певица ответила: "Если наконец-то выйду замуж, то я хочу так, чтобы это было действительно навсегда. А не делать коллекцию".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Артистка добавила, что в настоящее время она счастлива без мужа. "Мне 36 лет у меня трое детей и я не замужем, но это не значит что моя жизнь сегодня закончилась. Я не замужем, я свободна и счастлива. Сегодня я могу пойти на одно свидание, а завтра на другое. Женщина не замужем не означает, что она несчастлива", – подытожила Аня.

Напомним, что ранее Анна Седокова встретилась со своей младшей дочкой Моникой, которая живет в США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Даша Астафьева заговорила о свадьбе и пополнении в семье Вика из "НеАнгелов" раскрыла подробности личной жизни Бритни Спирс показала, как готовится к лету на тренировках
певица Анна Седокова
Реклама

Новости партнеров

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

Вчера, 17:12Шоу-бизнес

Счастье кончилось: Потап и Настя разъезжаются

Вчера, 11:53Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 11:29Food

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 07:25Психология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

31 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

31 маяFun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 маяWellness

Бананы: польза и вред для здоровья

31 маяШоу-бизнес

Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

31 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

30 маяПсихология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Новости партнеров

Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь