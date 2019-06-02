"Свободна и счастлива": Седокова рассказала, почему не спешит под венец

Украинская певица поделилась планами на будущее

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова в свои 36 лет воспитывает троих детей и не торопится связывать себя узами брака. Напомним, что за плечами певицы два развода. В недавнем интервью Анна рассказала, почему не спешит под венец и хочет ли снова стать женой в будущем.

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Седокова призналась, что в ее планы входила свадьба с отцом ее третьего ребенка, но звезда быстро передумала. "Отец третьего ребенка сделал мне предложение, у нас была даже выбрана дата свадьбы, но за несколько месяцев я поняла, что не хочу выходить замуж", – поделилась Аня.

На вопрос, когда же Аня Седокова выйдет замуж, певица ответила: "Если наконец-то выйду замуж, то я хочу так, чтобы это было действительно навсегда. А не делать коллекцию".

Артистка добавила, что в настоящее время она счастлива без мужа. "Мне 36 лет у меня трое детей и я не замужем, но это не значит что моя жизнь сегодня закончилась. Я не замужем, я свободна и счастлива. Сегодня я могу пойти на одно свидание, а завтра на другое. Женщина не замужем не означает, что она несчастлива", – подытожила Аня.

Напомним, что ранее Анна Седокова встретилась со своей младшей дочкой Моникой, которая живет в США.

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