"Свои планы на смерть": Сэльма Блэр рассказала детали лечения химиотерапией

Актриса рассказала о сложностях, которые пришлось пережить

Сэльма Блэр Фото: Getty Images

Известная американская актриса Сэльма Блэр вот уже несколько лет борется с недугом – рассеянным склерозом. Недавно 47-летняя звезда сообщила, что закончила интенсивный курс лечения, однако ее ждал еще один. Позже она показала снимки, как выглядит после терапии.

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Сейчас актриса поделилась подробностями лечения и призналась, что проходить курс химиотерапии – не самый приятный момент в жизни. На днях Сэльма Блэр выступила на форуме TIME 100 Health Summit в Нью-Йорке, где рассказала об "агрессивном" лечении, которое она прошла.

"Способы лечения моей болезни не работали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее, чем было допустимо", – заявила актриса.

Сэльма Блэр на форуме в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Чтобы спасти актрису, медики предложили ей попробовать пересадку стволовых клеток и "агрессивный" курс химиотерапии, чтобы перезапустить ее иммунную систему.

"У меня не было намерения делать это. Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то, что от него осталось. Зачем мне нужно было вводить этот ужасный препарат — химиотерапию? У меня же нет рака! Но у меня не было выбора", – призналась знаменитость.

После облучения перед трансплантацией стволовых клеток, состояние Блэр улучшилось, и она решила пройти курс лечения.

"Меня предупреждали, что ты вроде как строишь свои планы на смерть. Я сказала своему сыну, что собираюсь это сделать, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Вам делают более сильную химиотерапию, чем онкобольным, потому что суть заключается в том, чтобы почти убить вас. И именно стволовые клетки позволяют вам жить с таким количеством химиотерапии. Химиотерапия — это лекарство от рассеянного склероза", – призналась актриса.

Сейчас Блэр восстанавливается, однако пока о полном выздоровлении тяжело говорить. Также недавно актриса Сэльма Блэр показала, как борется с недугом.

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