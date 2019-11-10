Свой парень Баха: как прошел концерт Jah Khalib в Киеве (фото)

Jah Khalib на концерте в Киеве спел дуэтом вместе с Джамалой и Kyivstoner

8 ноября в Киеве состоялся долгожданный концерт самого популярного казахстанского рэпера Jah Khalib. Певец впервые на большой сцене презентовал лучшие треки из нового альбома "Выход в свет", а также исполнил любимые хиты, такие как "Лейла", "Медина", "Если че, я Баха", "Созвездие ангела", "Мамасита".

Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Как прошел концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня 1/10

2-часовое шоу прошло на одном дыхание, поскольку Jah Khalib всегда создает на концертах душевную атмосферу, тесно общаясь со зрителем. От открыт, с ним просто, он – "свой парень", за что фанаты очень любят артиста. Общение с поклонниками, как со старыми друзьями, ни грамма надменности, много качественной музыки, световое шоу и пронизывающий голос – все это отличает рэп-исполнителя из Казахстана. Свой концерт от называет "балаганом музыки", чтобы еще ближе стать к зрителю.

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Со сцены Jah Khalib в очередной раз заявил, что влюблен в Киев, и с недавнего времени, напомним, очень много времени проводит здесь. Именно в столице Украины он и написал свой новый альбом.

Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня Концерт Jah Khalib в Киеве Фото: Иван Марчук, Сегодня 1/12

Вместе с рэпером на сцену в пятничный вечер вышли известный видеоблогер Kyivstoner, а также Джамала, с которой Jah Khalib исполнил свою новую песню "Кохаю". Отметим, что трек уже очень полюбился поклонникам.

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Певец настолько заряжает эмоциями и энергией, что на его концертах можно встретить не только девушек и подростков, но и мужчин в костюмах. Они активно танцуют и подпевают артисту вместе с залом.

"Баха, давай еще!" – мысли в голове, которые второй день не отпускают преданных фанов. И это, пожалуй, лучшая награда для артиста!

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Напомним, Jah Khalib выпустил совместную песню с MARUV.

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