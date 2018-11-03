Святая святых: Донателла Версаче показала свою гардеробную комнату

Модельер опубликовала видео своего огромного шкафа

Донателла Версаче. Фото: Getty

Сестра основателя известного бренда Versace и известный модельер Донателла Версаче, которая недавно откровенно переборщила с фотошопом, наконец-то показала свою "Святая святых" – гардеробную комнату. Дело в том, что множество поклонников модельера просили ее показать, как выглядит ее шкаф. Видео Донателла Версаче опубликовала в Instagram.

В ролике 63-летняя Донателла Версаче провела короткую экскурсию по собственному гардеробу. Она показала свои любимые вещи, рассказала о сумочках и обуви. Кроме того, в этой комнате хранятся и вещи собаки дизайнера – Одри. Кстати, выглядят они не менее гламурно и роскошно, чем вещи хозяйки.

Также Донателла Версаче опубликовала снимок из гардеробной комнаты.

Донателла Версаче в гардеробной комнате Фото: instagram.com/donatella_versace/

"И мне все еще нечего носить" – подписала фото модельер.

Напомним, Донателла Версаче ранее официально стала иконой моды. Эту премию присудило British Fashion Council в рамках лондонской церемонии Fashion Awards за силу и преданность индустрии, которая вошла в историю мировой моды.