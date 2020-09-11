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Святослав Вакарчук: "Мне не понравилось попурри ко Дню Независимости"

11 сентября, 15:12

Артист также прокомментировал использование фрагмента песни "Океана Эльзы" на праздничном концерте

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал большое интервью программе "Слава+" и рассказал, как он отнесся к скандалу, который разгорелся вокруг песен на концерте ко Дню Независимости, и понравилось ли ему попурри из самых знаковых песен в истории независимой Украины.

Как оказалось, музыканту не пришелся по душе концерт, устроенный в Киеве с участием его коллег.

"Мне не понравилось попурри на День Независимости. Параллельно в Киеве, на Крещатике, проходил марш волонтеров, добровольцев, военных, защищавших свое государство. Это был марш мужества, марш подлинности, марш скромности и открытости. Делать такое шоу, по моему мнению, было неуместным. Я имею право как зритель, как слушатель сказать – мне понравилось или нет. Вместе с тем, тот, кто организовывал это, имел право на свое видение. Они так видели нашу независимость. Я с этим не согласен", – сказал артист.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук признался, что провел весь день на марше со своей семьей, потому что это было "важно для него в тот момент".

"Это не о политике. Когда я на вечеринках с друзьями выпью, и у меня хорошее настроение, я позволяю себе некоторые вещи, о которых рассказывать не хочется (улыбается). Но не в День Независимости, и не тогда, когда в стране идет война. Не собираюсь кому-то навязывать свое мнение, но я так считаю", – заявил Святослав.

Также музыкант прокомментировал тот факт, что в концерте использовали фрагмент песни "Океана Эльзы" – "Там, де нас нема". По словам Святослава, все было законно, и у него нет обиды на организаторов.

"За рамки закона тут никто не вышел. Вопрос в другом: если вы используете песню, и говорите, что это знаковые артисты…Но эти артисты, они вроде бы живы? Можно было хотя бы просто спросить", – сказал Святослав.

Напомним, Офис президента отреагировал на скандал с песнями "Океана Эльзы" и "Бумбокса" на концерте ко Дню Независимости.

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