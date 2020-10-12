Святослав Вакарчук показал себя в юности. Мы не сразу его узнали

Музыкант опубликовал архивные фото, сделанные в студенческие годы

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился со своими поклонниками архивными кадрами. Музыкант показал, как он выглядел во времена учебы в университете, около 29-ти лет назад.

В своем Instagram-профиле Вакарчук опубликовал несколько постов в честь дня Львовского национального университета имени Ивана Франко, который отмечали 11 октября. Именно там будущий артист учился несколько лет на факультете физики.

Святослав Вакарчук в юности (второй слева) Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

На фотографиях изображен сам Святослав и его одногруппники и друзья, так что фолловеры артиста узнали не сразу.

Святослав Вакарчук в 16 лет Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"...мне 16 лет, до первой репетиции ОЭ еще почти 3 года", – подписал один из кадров Вакарчук.

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Примечательно, что отец Святослава Вакарчука Иван Вакарчук дважды был ректором Львовского университета. Бывший министр образования умер в апреле 2020 года. Недавно Святослав Вакарчук рассказал, как перенес смерть отца.

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