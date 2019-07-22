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Святослав Вакарчук рассказал, останется ли в шоу-бизнесе после выборов

Святослав Вакарчук станет депутатом ВРУ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вчера, 21 июля, состоялись досрочные парламентские выборы. Партия "Голос", главой которой является украинский музыкант Святослав Вакарчук, набрала достаточное количество голосов, чтобы пройти в Верховную Раду. На брифинге после голосования Вакарчук рассказал, собирается ли продолжать концертную деятельность.

Смотрите также видео о том, что Святослав Вакарчук говорил о ВРУ:

Так, по словам будущего народного депутата, закон не запрещает ему заниматься творчеством, и он не планирует прекращать выступать с "Океаном Ельзи". Кроме того, Святослав Вакарчук отметил, что "Бог запрещает мне ею (музыкой – ред.) не заниматься".

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Отметим, Святослав Вакарчук оценил первые результаты экзит-полов по итогам голосования на выборах в Верховную Раду Украины, согласно которым партия "Голос" набирает 6,3% голосов. Таким образом, политическая сила преодолевает проходной барьер. Так, Вакарчук уверен, что украинцы проголосовали за изменения, частью которых, по его мнению, является и партия "Голос".

Ранее мы также писали, что Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой.

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