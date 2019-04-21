Святослав Вакарчук рассказал, за кого голосовал на выборах: фото

Лидер "Океана Эльзы" признался, кого из кандидатов поддержал во втором туре

Святослав Вакарчук рассказал, за кого голосовал во втором туре Фото: instagram/okeanelzy_official

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который рассказал о своих политических амбициях, не остался в стороне от выборов, и сегодня, 21 апреля, посетил избирательный участок. За кого во втором туре голосовал лидер "Океана Эльзы", узнайте далее в материале.

Вакарчук, одетый в белую вышиванку, охотно отвечал на вопросы журналистов. Он никогда не скрывал своего отношения к кандидатам, а сегодня в очередной раз это подтвердил высказыванием.

"Я еще несколько месяцев назад заявил свою позицию, четко, один раз, не собираюсь официально поддерживать ни одного из кандидатов. Это было мое решение, поскольку я считаю, что нет ни одного кандидата, чья программа полностью соответствует тому, чтобы я публично нес за это ответственность", – передает слова Вакарчука "Прямой".

Святослав добавил, что несмотря на свое недоверие, он все же исполнил гражданский долг и проголосовал за возможного нового президента Украины. "Мы должны сделать свой выбор и я сделал его осознанно", – сказал он.

В Instagram музыкант опубликовал несколько снимков с одного из участков в Киеве, где отдал сегодня свой голос. "#голосуюзаУкраїну" – подписал пост Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук проголосовал во втором туре выборов Фото: instagram/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук проголосовал во втором туре выборов Фото: instagram/okeanelzy_official

Ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук сделал селфи с участниками группы Massive Attack, которые выступили на фестивале UPark в Киеве. А также о том, как голосовали во втором туре выборов президента Украины звезды шоу-биза, среди которых Маша Ефросинина, Олег Винник и Джамала.

Кто из украинских звезд принял участие в первом туре выборов, узнайте из этого видео:

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