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Святослав Вакарчук впервые показал, как выглядит его мама: фото

Сегодня, 13:01

Мама певца отмечает свой день рождения

Лидер известной группы "Океан Ельзи" и депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук трогательно поздравил свою маму Светлану с днем рождения. В честь праздника музыкант опубликовал фото с имениннице и показал, как выглядит его мама.

Святослав отметил, что Светлана впервые за 54 года отмечает день рождения без отца. Напомним, что 4 апреля из жизни ушел бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета и отец лидера "Океана Ельзи" Иван Вакарчук. Ему было 73 года.

Святослав Вакарчук со своей матерью Светланой
Святослав Вакарчук со своей матерью Светланой
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Впервые отметили мамин день рождения без папы, а мама впервые за 54 года... Немного грустно, но очень уютно. Дорогая мама! Живи долго и счастливо! А творчество пусть вдохновляет", – трогательно написал музыкант под опубликованным фото в Instagram.

Именинница Светлана Александровна
Именинница Светлана Александровна
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, что 14 мая музыканту Святославу Вакарчуку исполнилось 45 лет. В честь праздника Сегодня.Lifestyle поделились самыми яркими цитатами артиста. Все знают Святослава не только как талантливого музыканта, но и как умного и образованного человека. Его мысли и высказывания становятся популярными не только среди поклонников.

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