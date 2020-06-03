Святослав Вакарчук впервые показал, как выглядит его мама: фото

Мама певца отмечает свой день рождения

Лидер известной группы "Океан Ельзи" и депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук трогательно поздравил свою маму Светлану с днем рождения. В честь праздника музыкант опубликовал фото с имениннице и показал, как выглядит его мама.

Святослав отметил, что Светлана впервые за 54 года отмечает день рождения без отца. Напомним, что 4 апреля из жизни ушел бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета и отец лидера "Океана Ельзи" Иван Вакарчук. Ему было 73 года.

Святослав Вакарчук со своей матерью Светланой Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Впервые отметили мамин день рождения без папы, а мама впервые за 54 года... Немного грустно, но очень уютно. Дорогая мама! Живи долго и счастливо! А творчество пусть вдохновляет", – трогательно написал музыкант под опубликованным фото в Instagram.

Именинница Светлана Александровна Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, что 14 мая музыканту Святославу Вакарчуку исполнилось 45 лет. В честь праздника Сегодня.Lifestyle поделились самыми яркими цитатами артиста. Все знают Святослава не только как талантливого музыканта, но и как умного и образованного человека. Его мысли и высказывания становятся популярными не только среди поклонников.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться