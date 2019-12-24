Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

В партии "Голос" подтвердили информацию о выступлении артиста

Святослав Вакарчук Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский музыкант и действующий депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе IT-компании Wargaming, более известной как разработчик популярной компьютерной игры World of Tanks.

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Как сообщает издание "Белорусский партизан", за выступление на корпоративе в Минске лидер фракции "Голос" получил 100 000 евро. Согласно райдеру, было запрещено осуществлять фото- и видеосъемку выступления, но в Сеть кадры все же попали.

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"Наши "преданные поклонники" со ссылкой на анонимный телеграм-канал говорят, что у Святослава Вакарчука в субботу был в Минске концерт. Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", – сказано на странице партии "Голос" в Facebook.

Ранее мы также писали, что Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой. Также Вакарчук резко отреагировал на историю с "Кварталом 95" и хором Веревки.

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