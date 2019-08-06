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Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта покидает США: что произошло

Приемный сын звездных родителей принял судьбоносное решение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Старший сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, которым удалось уладить конфликт касательно опеки детей, Мэддокс собирается уехать от родителей и вообще покинуть Америку. 

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

По информации издания People, приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта принял такое решение из-за учебы. Так, он был принят в южнокорейский университет Енсе на факультет биохимии. Парню удалось также поступить и в другие учебные заведения, но остановил свой выбор именно на Южной Корее. 

Анджелина Джоли и Мэддокс
Анджелина Джоли и Мэддокс
Фото: Getty Images

"Энджи расстанется с Мэддоксом уже в конце августа. Она невероятно гордится сыном и будет очень скучать, однако прекрасно понимает, что он уже взрослый. Мэддокс также очень близок со своими братьями и сестрами, которые будут время от времени его навещать", — рассказал источник издания. 

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Уточняется, что теперь Мэддокс будет жить в Сеуле, куда нужно лететь от Лос-Анджелеса десять часов. Как к переезду в другую страну прореагировал сам Брэд Питт – неизвестно пока. 

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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Источник: People
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