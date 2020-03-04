Сын Бабкиных попал в реанимацию

Снежана рассказала, в каком состоянии сейчас находится Артур

Старший сын звездных супругов Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию. Ночью у 13-летнего Артура резко поднялась температура и артистам срочно пришлось вызвать скорую помощь. Это уже не первый случай, когда парень очутился в больницу. Месяц назад он сломал руку.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала Снежана Бабкина, опубликовав совместный снимок с мужем в медицинских халатах. По словам артистки, Артуру диагностировали воспаление легких с осложнениями.

"Утром отвезли нашего Артусика в реанимацию... Пятница – утро немного подкашливал. Суббота – кашляет редко, но сразу влажно. Воскресенье – добавился насморк, кашель стал сильнее. Понедельник – добавилась температура 38,5. Ночью- температура выше 41. Я сказала, что вызываю "скорую". Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном, плюс 10 минут прохладной ванны (30 градусов). Вторник – кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать – болит живот. Приехали в больницу. Артур еле дошел от машины, до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген – воспаление легких с осложнением. Поражение нескольких сегментов легкого. Быстро забрали в реанимацию", – рассказала Снежана.

Снежана Бабкина с сыном Артуром Фото: instagram.com/snezhana_babkina

На данный момент парень находится в палате в реанимации под наблюдением: "Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Дорогие родители! Не лечите детей в домашних условиях!! Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️".

Напомним, недавно Сергей и Снежана Бабкины впервые появились на публике после рождения ребенка. Ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

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