Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сын Бабкиных попал в реанимацию

Снежана рассказала, в каком состоянии сейчас находится Артур

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:17

Старший сын звездных супругов Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию. Ночью у 13-летнего Артура резко поднялась температура и артистам срочно пришлось вызвать скорую помощь. Это уже не первый случай, когда парень очутился в больницу. Месяц назад он сломал руку.

Читайте также:
Послушный мальчик: Сергей Бабкин показал, как выглядел в детстве

Об этом на своей странице в Instagram рассказала Снежана Бабкина, опубликовав совместный снимок с мужем в медицинских халатах. По словам артистки, Артуру диагностировали воспаление легких с осложнениями.

"Утром отвезли нашего Артусика в реанимацию... Пятница – утро немного подкашливал. Суббота – кашляет редко, но сразу влажно. Воскресенье – добавился насморк, кашель стал сильнее. Понедельник – добавилась температура 38,5. Ночью- температура выше 41. Я сказала, что вызываю "скорую". Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном, плюс 10 минут прохладной ванны (30 градусов). Вторник – кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать – болит живот. Приехали в больницу. Артур еле дошел от машины, до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген – воспаление легких с осложнением. Поражение нескольких сегментов легкого. Быстро забрали в реанимацию", – рассказала Снежана.

Снежана Бабкина с сыном Артуром
Снежана Бабкина с сыном Артуром
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

На данный момент парень находится в палате в реанимации под наблюдением: "Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Дорогие родители! Не лечите детей в домашних условиях!! Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️".

Напомним, недавно Сергей и Снежана Бабкины впервые появились на публике после рождения ребенка. Ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Снежана Бабкина, Тоня Матвиенко и Андре Тан рассказали об особых объятиях в их жизни "Украинский казак": Сергей Бабкин неожиданно сменил имидж Послушный мальчик: Сергей Бабкин показал, как выглядел в детстве
шоу-бизнес болезни дети звезд Сергей Бабкин Снежана Бабкина
Реклама

Новости партнеров

"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий

Популярные статьи

Сегодня, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Сегодня, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Сегодня, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Сегодня, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 18:52Стиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Вчера, 16:36Events

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Вчера, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 10:10Food

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Вчера, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

2 мартаEvents

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

2 мартаWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

Новости партнеров

Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Свадьба отменяется: Шатунов сбежал от Волочковой в Германию
Свадьба отменяется: Шатунов сбежал от Волочковой в Германию
Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)
Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?