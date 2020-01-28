Сын Елизаветы II отказывается сотрудничать с ФБР по делу о секс-скандале

Член королевской семьи обвиняется в связях с американским финансистом

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, который сложил королевские полномочия из-за секс-скандала, отказался сотрудничать с ФБР. Отметим, что члена монаршей семьи обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого уличили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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Принц Эндрю отказался сотрудничать с ФБР, хотя еще недавно в интервью заявил, что он готов всячески помочь следствию. Но, как сообщает The Guardian, прокурор Джеффри Берман заявил, что на данный момент он "не проявил никакого сотрудничества со следствием" и проигнорировал просьбу о беседе.

"Есть десятки женщин, которые утверждают, что они стали жертвами сексуального насилия со стороны этого хищника Джеффри Эпштейна. Пришло время всем, у кого есть информация, выступить и ответить на вопросы. Принц Эндрю сам обвиняется в противоправных сексуальных действиях, и он также провел много времени с Эпштейном. Пора перестать играть в игры и выйти вперед, чтобы поступать правильно и отвечать на вопросы", – заявила адвокат Лиза Блум.

Напомним, что недавно королева Британии Елизавета II впервые вышла в свет со своим скандальным сыном.

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