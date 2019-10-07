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Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма "взорвал" сеть: забавное видео

Принц Джордж бурно отреагировал на победу любимой футбольной команды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Принц Джордж
Принц Джордж
Фото: Getty Images

Члены королевской семьи Великобритании герцоги Кембриджские вместе со своими старшими детьми: 6-летним принцем Джорджем и 4-летней принцессой Шарлоттой, посетили футбольный матч, где за победу боролись две английские команды: "Астон Вилла" и "Норвич Сити". Победа со счетом 5:1 досталась команде "Астон Вилла".

Дочь Кейт Миддлтон заявила, что ее мама беременна. Детали в сюжете:

Принц Джордж так обрадовался победе любимого футбольного клуба "Астон Вилла", что не смог сдержать эмоций. Маленький наследник престола задорно смеялся, и сначала его отец принц Уильям пытался успокоить сына, однако мальчишка не скрывал радость. В результате Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже расплылись в улыбке. Видео, появившееся на официальной странице королевской семьи в Instagram, моментально стало хитом в сети.

INSTAGRAM

Поклонники королевской семьи в восторге от реакции принца Джорджа и поблагодарили его родителей за то, что позволили сыну выразить радость: "Наш маленький принц Джордж отлично проводит время! Спасибо принцу Уильяму и Кэтрин за то, что они позволили своему сыну наслаждаться нормальными вещами!".

Отметим, дети королевской семьи, несмотря на высокий статус в обществе, не перестают быть детьми, и часто ведут себя соответственно – дурачатся и капризничают. Сегодня.Lifestyle подготовили забавный видеоролик, который сделает ваш день!

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