Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

Приближенный к герцогам инсайдер описал внешность первенца

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Сыну герцогов Сассекских Меган Маркл и Гарри Арчи Харрисону, которого 6 июля окрестили, уже исполнилось три месяца. После его рождения члены королевской семьи не часто радовали поклонников фотографиями первенца. Да и малыш быстро растет, поэтому тяжело пока определить, на кого же похож годовалый претендент на престол.

Смотрите видео: в честь сына Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов

Как сообщает ресурс The Sun, инсайдер из окружения британской королевской семьи рассказала, на кого больше похож трехмесячный Арчи.

"Он (Арчи – Ред,) – счастливый ребенок. У него прелестные пухлые ножки и пучки рыжеватых волос. Он действительно очарователен", – рассказал информатор.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

Согласно описанию источника, можно предположить, что малыш сейчас похож на своего отца – принца Гарри. Но дети очень быстро растут и меняются во внешности, поэтому его цвет волос может еще измениться, к примеру – на черный, как у мамы – Меган Маркл.

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри в последнее время предпочитают скрывать от публики свою жизнь. Даже крестины сына герцогов Сассекских прошли в частном порядке и без представителей СМИ. Британцы, мягко говоря, этим не довольны. Многие считают, что раз уж королевская семья живет во многом за счет налогоплательщиков, то должна проявлять уважение к людям, которые финансируют их торжества и ремонт в доме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram