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Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

Приближенный к герцогам инсайдер описал внешность первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Сыну герцогов Сассекских Меган Маркл и Гарри Арчи Харрисону, которого 6 июля окрестили, уже исполнилось три месяца. После его рождения члены королевской семьи не часто радовали поклонников фотографиями первенца. Да и малыш быстро растет, поэтому тяжело пока определить, на кого же похож годовалый претендент на престол. 

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Как сообщает ресурс The Sun, инсайдер из окружения британской королевской семьи рассказала, на кого больше похож трехмесячный Арчи. 

"Он (Арчи – Ред,) – счастливый ребенок. У него прелестные пухлые ножки и пучки рыжеватых волос. Он действительно очарователен", – рассказал информатор. 

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Согласно описанию источника, можно предположить, что малыш сейчас похож на своего отца – принца Гарри. Но дети очень быстро растут и меняются во внешности, поэтому его цвет волос может еще измениться, к примеру – на черный, как у мамы – Меган Маркл. 

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри в последнее время предпочитают скрывать от публики свою жизнь. Даже крестины сына герцогов Сассекских прошли в частном порядке и без представителей СМИ. Британцы, мягко говоря, этим не довольны. Многие считают, что раз уж королевская семья живет во многом за счет налогоплательщиков, то должна проявлять уважение к людям, которые финансируют их торжества и ремонт в доме.

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Источник: The Sun
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