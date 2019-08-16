Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи
Приближенный к герцогам инсайдер описал внешность первенца
Сыну герцогов Сассекских Меган Маркл и Гарри Арчи Харрисону, которого 6 июля окрестили, уже исполнилось три месяца. После его рождения члены королевской семьи не часто радовали поклонников фотографиями первенца. Да и малыш быстро растет, поэтому тяжело пока определить, на кого же похож годовалый претендент на престол.
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Как сообщает ресурс The Sun, инсайдер из окружения британской королевской семьи рассказала, на кого больше похож трехмесячный Арчи.
"Он (Арчи – Ред,) – счастливый ребенок. У него прелестные пухлые ножки и пучки рыжеватых волос. Он действительно очарователен", – рассказал информатор.
Согласно описанию источника, можно предположить, что малыш сейчас похож на своего отца – принца Гарри. Но дети очень быстро растут и меняются во внешности, поэтому его цвет волос может еще измениться, к примеру – на черный, как у мамы – Меган Маркл.
Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри в последнее время предпочитают скрывать от публики свою жизнь. Даже крестины сына герцогов Сассекских прошли в частном порядке и без представителей СМИ. Британцы, мягко говоря, этим не довольны. Многие считают, что раз уж королевская семья живет во многом за счет налогоплательщиков, то должна проявлять уважение к людям, которые финансируют их торжества и ремонт в доме.
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