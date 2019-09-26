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Сын Меган Маркл и принца Гарри поразительно похож на отца: фотофакт

В сети опубликовали детский снимок принца Гарри с принцессой Дианой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Герцоги Сассекские с сыном Арчи в Африке
Герцоги Сассекские с сыном Арчи в Африке
Фото: Getty Images

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри отправились в десятидневную поездку в Африку, где на третий день своего визита показали лицо годовалого первенца Арчи Харрисона. Отметим, что до этого герцоги Сассекские показывали малыша поклонникам лишь раз – сразу после рождения, но тогда рассмотреть облик новорожденного не удалось.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Во время встречи с представителем англиканской церкви в ЮАР – архиепископом Десмондом Туту – принц Гарри и Меган Маркл с сыном на руках вышли к фотографам и мир увидел лицо маленького наследника престола. Примечательно, что Арчи поразительно похож на своего отца в детстве. В сети даже сравнили два снимка, на которых запечатлена принцесса Диана с маленьким принцем Гарри и Меган Маркл с Арчи.

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На снимке слева принцесса Диана в 1985 году в Италии позирует с восьмимесячным принцем Гарри. А справа в объятиях Меган Маркл четырехмесячный Арчи улыбается в камеру фотографам.

Также напомним, что во время официального визита Меган Маркл и принца Гарри в Африку местные жители дали их сыну Арчи Харрисону новое необычное имя.

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