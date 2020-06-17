Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

Никита Ефремов опубликовал пост в Instagram

Сын российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП в Москве, впервые прокомментировал трагические события. Напомним, что актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил проведет под домашним арестом.

На своей странице в Instagram 32-летний актер Никита Ефремов опубликовал совместный снимок с отцом, под которым выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Отметим, что родственники 57-летнего водителя-курьера отказались от финансовой помощи.

Актеры Михаил и Никита Ефремовы Фото: instagram.com/efremovefremov

"Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", – написал Никита.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что спустя несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед родными Захарова.

По словам актера, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

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