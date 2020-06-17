Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

Сегодня, 17:02

Никита Ефремов опубликовал пост в Instagram

Сын российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП в Москве, впервые прокомментировал трагические события. Напомним, что актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил проведет под домашним арестом.

На своей странице в Instagram 32-летний актер Никита Ефремов опубликовал совместный снимок с отцом, под которым выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Отметим, что родственники 57-летнего водителя-курьера отказались от финансовой помощи.

Актеры Михаил и Никита Ефремовы
Актеры Михаил и Никита Ефремовы
Фото: instagram.com/efremovefremov

"Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", – написал Никита.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что спустя несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед родными Захарова.

По словам актера, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Михаил Ефремов после ДТП отказался от еды и помощи врачей: заявление адвоката Адвокат Михаила Ефремова рассказал, в каком состоянии сейчас находится актер В театре "Современник" официально прокомментировали ДТП с Михаилом Ефремовым
авария ДТП актер шоу-бизнес Михаил Ефремов
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Сегодня, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

Вчера, 20:21Стиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

Вчера, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Вчера, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Вчера, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Вчера, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Вчера, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

15 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

Новости партнеров

Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
"Неужели развод": принц Гарри обманул Меган Маркл
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Розповнілу Тіну Кароль без макіяжу помітили в Карпатах
Розповнілу Тіну Кароль без макіяжу помітили в Карпатах
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Популярный продукт оказался смертельно опасным

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять