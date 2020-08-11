Сын нашел на полу: состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось

У артиста диагностировали приступ, напоминающий инсульт

Сегодня, 11 августа, пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу российского актера Михаила Ефремова, который в июне этого года устроил смертельное ДТП в Москве. Как сообщает "СтарХит", состояние актера накануне суда резко ухудшилось.

На днях сын Ефремова Никита два раза вызвал отцу скорую помощь, подозревая, что у того инсульт. Ефремов-младший обнаружил актера на полу: Михаил не мог пошевелиться. Врачи диагностировали у актера транзиторную ишемическую атаку — приступ, напоминающий инсульт. От госпитализации Ефремов отказался, объяснив свое состояние тем, что перенервничал.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

"Состояние Ефремова, в принципе, очень сильно ухудшилось за последнее время. Это связано в том числе и с отказом ему в двухчасовых прогулках. Даже в изоляторе их разрешают. Здесь же человек все время сидит на месте. У него много проблем, в том числе и с сердцем. Даже когда ему при мне становилось плохо, он буквально умолял не вызывать медиков. Сам переживаю, что доведет себя до критического состояния", – рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев "СтарХиту".

Напомним, Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП.

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