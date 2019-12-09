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Сын певицы Валерии попал в ДТП: фото жутких последствий

22-летний Арсений чудом выжил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Валерия и ее сын Арсений
Валерия и ее сын Арсений
Фото: Instagram.com

Сын популярной российской певицы Валерии, которая потеряла ребенка от супруга Иосифа Пригожина на большом сроке, напугал звездную маму. Дело в том, что 22-летний Арсений Шульгин попал в жуткую аварию в России.

Также в сюжете узнайте подробности аварии с участием певицы Jerry Heil:

Вместе с друзьями и девушкой Лианой они в два часа ночи решили прокатиться по новой платной трассе Москва-Санкт-Петербург. Элитный внедорожник на полном ходу ударился в отбойник, но пассажиры чудом остались живы. В момент аварии сын Валерии спал и не помнит, как все произошло. Арсений получил травму лица, медикам пришлось зашивать разорванные губы. Фотографии жутких последствий парень опубликовал на своей странице в Instagram и заявил, что 8 декабря 2019 года – новая дата его дня рождения.

INSTAGRAM

"08.12.2019 — мой новый день рождения. Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер — Москва, наше спасение — настоящая доля случая. У меня разорваны верхняя и нижняя губы. Ушатаны передние зубы. У Лианы — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. У Сани — ушиб ребер от ремня безопасности. У Артема — кровоподтеки на руках. Машина — под списание. Авто Лианы", — написал Арсений после аварии и показал на фото последствия аварии.

Звездная мама Валерия, как только узнала о происшествии, сразу же вылетела к сыну в Санкт-Петербург. Певица поблагодарила всех за беспокойство и отметила, что их семья пережила колоссальный стресс.

INSTAGRAM

"Друзья, спасибо всем за беспокойство. Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы. Это стресс для всех колоссальный и урок. Без надобности такие расстояния лучше не преодолевать", — написала Валерия в Instagram под совместным снимком, сделанным после оказания сыну и его девушке медицинской помощи.

Также ранее мы сообщали, что самолет "Время и Стекло" попал в аварию.

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