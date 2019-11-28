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Сын принца Гарри и Меган Маркл получил первый рождественский подарок: фото

6-месячный Арчи Харрисон за месяц до Рождества получил подарок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи
Фото: Getty Images

Первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи Харрисон в этом году встретит свое первое Рождество. Отметим, что королевская семья отмечает праздник 25 декабря, но сыну герцогов уже приготовили его первый подарок.

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В компании Harrow&Green изготовили персональный подарок для шестимесячного Арчи и его родителям – именной мешочек с короной. На днях королевская чета получит сюрприз от компании и сможет наполнить его подарками для малыша.

Подарочный мешочек для Арчи
Подарочный мешочек для Арчи
Фото: harrowandgreen.com

Отметим, что это не первый случай, когда компания изготавливает специальные мешочки для членов королевской семьи. На первое Рождество сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Harrow&Green презентовали три мешочка с короной для их детей.

Первый подарок Арчи на Рождество
Первый подарок Арчи на Рождество
Фото: harrowandgreen.com

Напомним, что в этом году принц Гарри и Меган Маркл решили впервые нарушить королевскую традицию. На Рождество герцоги отправятся в Америку, где проведут рождественские каникулы с мамой экс-актрисы.

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