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Сын Софии Ротару показал трогательное фото родителей: "Люблю эту фотографию"

Сегодня, 17:10

Архивный снимок растрогал фанатов певицы до глубины души

Сын знаменитой украинской эстрадной певицы Софии Ротару, опубликовал трогательный архивный снимок своих родителей.

Социальные сети детей и внуков популярной певицы также находятся в центре внимания ее поклонников. Недавно внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике, от которой фанаты пришли в восторг. А вчера, 12 июля, сын певицы, Руслан Евдокименко, поделился в своем Instagram-аккаунте фотографией своих родителей.

На снимке София Ротару и ее покойный супруг Анатолий Евдокименко позируют возле авто. На дорожном знаке за их спинами указано расстояние до Киева.

"Люблю эту фотографию...", – коротко подписал публикацию сын Софии Ротару, добавив хештег "родители".

Руслан Евдокименко показал фото родителей
Руслан Евдокименко показал фото родителей
Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Подписчики выразили сочувствие и искренне были огорчены, что Анатолий Евдокименко так рано ушел из жизни.

Украинский музыкант Анатолий Евдокименко регулярно выступал режиссером-постановщиком концертов Софии Ротару, а также руководил известным ансамблем "Червона рута". В 2002 году его жизнь унес инсульт.

Ранее мы сообщали, что София Ротару из-за пандемии коронавируса потеряла сотни тысяч евро.

Также мы сообщали, что в семье Софии Ротару в апреле этой весны случилось горе.

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Источник: facebook.com/sofiarotaru.official
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