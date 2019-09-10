Беременная невестка Таисии Повалий показала округлившийся живот: фото
Сын певицы Денис Повалий вскоре станет папой
Сын украинской певицы Таисии Повалий, чей концерт недавно со скандалом отменили, Денис Повалий совсем скоро станет отцом. Его супруга Светлана пребывает на последнем месяце беременности.
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На своей странице в Instagram супруга Дениса Повалий поделилась новыми кадрами фотосессии, которую они устроили перед рождением ребенка. Правда, невестка Таисии Повалий так и не раскрыла пол будущего ребенка, оставив возможность подписчикам самим догадаться, кто у них родится.
"Сюрприиииз! Как думаете кто там? Мальчонка или девчушка? Кто в теме – просьба не спойлерить", – написала Светлана, позируя с пушистым котом в руках.
Отметим, что влюбленные познакомились в социальной сети, а поженились в 2015 году. О беременности жены Денис узнал 23 февраля, Светлана преподнесла ему в качестве подарка положительный тест на беременность.
Напомним, недавно Таисия Повалий показала архивное видео со своего выступления в 1993 году.
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