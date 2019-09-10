Беременная невестка Таисии Повалий показала округлившийся живот: фото

Сын певицы Денис Повалий вскоре станет папой

Денис Повалий со своей женой Светланой Фото: Instagram.com

Сын украинской певицы Таисии Повалий, чей концерт недавно со скандалом отменили, Денис Повалий совсем скоро станет отцом. Его супруга Светлана пребывает на последнем месяце беременности.

Также не пропустите: поклонники Ксении Собчак подозревают звезду во второй беременности

На своей странице в Instagram супруга Дениса Повалий поделилась новыми кадрами фотосессии, которую они устроили перед рождением ребенка. Правда, невестка Таисии Повалий так и не раскрыла пол будущего ребенка, оставив возможность подписчикам самим догадаться, кто у них родится.

9 Сен 2019 в 2:35 PDT INSTAGRAM (@lana_vihrova)

"Сюрприиииз! Как думаете кто там? Мальчонка или девчушка? Кто в теме – просьба не спойлерить", – написала Светлана, позируя с пушистым котом в руках.

Отметим, что влюбленные познакомились в социальной сети, а поженились в 2015 году. О беременности жены Денис узнал 23 февраля, Светлана преподнесла ему в качестве подарка положительный тест на беременность.

Напомним, недавно Таисия Повалий показала архивное видео со своего выступления в 1993 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram