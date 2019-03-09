Сын Тины Кароль трогательно поздравил певицу с 8 Марта: видео

Тина Кароль получила поздравления от сына Вениамина

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль воспитывает сына Вениамина, который учится и проживает в Великобритании. Артистка всегда находит время для того, чтобы приехать к сыну в Лондон или улететь на совместный отдых. Но когда мать и сын находятся на расстоянии, Вениамин любит порадовать звездную мамочку, присылая ей трогательные видео, которые умиляют сеть.

Так, на официальной странице фан-клуба Тины Кароль "ФанТина" появился милый видеоролик, на котором Вениамин поздравляет свою маму с 8 Марта:

"Мамочка, я тебя очень люблю! Это для тебя. Поздравляю!" – робко сказал Вениамин перед камерой.

INSTAGRAM 9 Мар 2019 в 3:39 PST

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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