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Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

Сегодня, 14:03

Павел не собирается опускать руки в борьбе против рака

21-летний сын украинского певца Виктора Павлика совсем недавно публично заявил об отказе от лечения рака. Напомним, что неутешительный диагноз Павлу Павлику врачи поставили в 2018 году. С тех пор сын известного артиста перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

21-летний Павел сообщил, что химиотерапия не дает результатов, а болезнь прогрессирует. Накануне парень опубликовал трогательный пост в социальной сети, где рассказал о своем состоянии сейчас. Но позже парень сделал новое заявление о борьбе с онкологией.

Виктор Павлик с сыном Павлом
Виктор Павлик с сыном Павлом
Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

По словам юноши, его предыдущее заявление восприняли неправильно. Да, он прекратил химиотерапию, но не опустил руки. Лечение ослабило его иммунитет и для дальнейшей борьбы его организму нужно восстановиться.

"Первое и самое важное – я не сдался! Многие после предыдущего поста написали мне, что я не должен сдаваться, а поверить в то, что болезнь можно вылечить... Я написал, что мне осталось только ждать. И где написано, что так я и буду делать? Сидеть и ждать? Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать пока что-то случится. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – написал Павлик-младший на своей странице в Facebook.

Более подробно о переносе четвертой свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Напомним, Павла Виктору Павлику родила его третья жена Лариса. Парня лечили в Израиле. Артист неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына. Однако с мая состояние Павла только ухудшается.

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Ранее новоиспеченная жена Виктора Павлика рассказала, как лечила певца от зависимости.

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