Удалили опухоль: сына Джона Леннона экстренно прооперировали

56-летний рок-исполнитель ждет результатов анализов

Джулиан Леннон Фото: Getty Images

У сына легендарного певца и участника группы The Beatles Джона Леннона, который был застрелен в 1980 году, врачи удалили злокачественную опухоль. По словам рок-исполнителя Джулиана Леннона, врач обнаружил что-то подозрительное в родинке на голове.

Очки Джона Леннона продали на аукционе за внушительную сумму. Детали в видео:

Как сообщает издание The Sun, 56-летнего мужчину экстренно прооперировали и удалили новообразование. Теперь сын легендарного музыканта ждет результатов анализов.

"Проблема в том, что вы думаете, что у вас есть время. Несколько дней назад я пошел к моему дерматологу в Лос-Анджелесе. Тогда он заметил небольшую шишку на моей голове, которая была на самом деле родинкой, которая была там в течение последних 57 лет. Но на этот раз все ощущалось немного иначе", – рассказал Джулиан Леннон.

Джон Леннон

После пережитых сложностей сын культового музыканта обратился к поклонникам с просьбой регулярно проверять свое здоровье и не бояться походов к врачам, ведь в определенный момент можно спасти свою жизнь.

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