Сюрприз в день годовщины. Жена Виктора Павлика раскрыла правду о начале их тайного романа (фото)
Екатерина Репяхова поделилась в Instagram некоторыми подробностями знакомства с артистом
Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее отменила свадьбу, трогательно поздравила супруга с пятой годовщиной отношений. Она поделилась некоторыми подробностями знакомства с артистом и рассказала о самых важных событиях в их жизни.
"Нам 5 лет, – написала под фото в Instagram Репяхова. – Я как и прежде люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях, я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам – считаю каждую минуту. И это правда. Спасибо за все, любимый".
На снимке Екатерина ужинает с мужем в одном из ресторанов Киева.
Репяхова также призналась, что год назад они с Виктором купили обручальные кольца.
Она показала памятное фото букета, который подарила Павлику 4 ноября 2015 года – в день их личного знакомства. К цветам прилагалась записка.
"И что самое обидное, он ее выбросил сразу после этой фотографии. А выставил фото уже после знакомства 5 ноября. Когда он делал фотографию, мы еще не познакомились. Это произошло через 30 секунд, когда он из фойе отеля поднимается на свой этаж", – отметила Репяхова.
Артист по случаю годовщины отношений подарил Екатерине роскошный букет красных роз, а она подготовила для него кексы с совместными фотографиями.
Читайте также:Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отменили свадьбу
К слову, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, которая работает его концертным директором, расписались в конце мая после нескольких лет тайных отношений.
Ранее Екатерина Репяхова рассказала, что хочет подарить мужу на юбилей.
О конфликте в семье Виктора Павлика смотрите в видео ниже:
Также напомним, 7 августа в семье Павлика случилась трагедия – умер его 21-летний сын Павел. Молодой человек долго боролся с онкологическим заболеванием.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное