Сюрприз в день годовщины. Жена Виктора Павлика раскрыла правду о начале их тайного романа (фото)

Екатерина Репяхова поделилась в Instagram некоторыми подробностями знакомства с артистом

Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее отменила свадьбу, трогательно поздравила супруга с пятой годовщиной отношений. Она поделилась некоторыми подробностями знакомства с артистом и рассказала о самых важных событиях в их жизни.

"Нам 5 лет, – написала под фото в Instagram Репяхова. – Я как и прежде люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях, я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам – считаю каждую минуту. И это правда. Спасибо за все, любимый".

На снимке Екатерина ужинает с мужем в одном из ресторанов Киева.

Виктор Павлик с женой отметили пятую годовщину знакомства

Фото: instagram.com/repyahovakate

Репяхова также призналась, что год назад они с Виктором купили обручальные кольца.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Она показала памятное фото букета, который подарила Павлику 4 ноября 2015 года – в день их личного знакомства. К цветам прилагалась записка.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"И что самое обидное, он ее выбросил сразу после этой фотографии. А выставил фото уже после знакомства 5 ноября. Когда он делал фотографию, мы еще не познакомились. Это произошло через 30 секунд, когда он из фойе отеля поднимается на свой этаж", – отметила Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Артист по случаю годовщины отношений подарил Екатерине роскошный букет красных роз, а она подготовила для него кексы с совместными фотографиями.

Читайте также: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отменили свадьбу

К слову, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, которая работает его концертным директором, расписались в конце мая после нескольких лет тайных отношений.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, что хочет подарить мужу на юбилей.

О конфликте в семье Виктора Павлика смотрите в видео ниже:

Также напомним, 7 августа в семье Павлика случилась трагедия – умер его 21-летний сын Павел. Молодой человек долго боролся с онкологическим заболеванием.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться