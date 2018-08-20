Сжигает мосты: Меган Маркл не пришла на празднование помолвки лучшей подруги

Приянка Чопра и Ник Джонас на днях обручились в Мумбаи

Меган Маркл. Фото: Getty

Актриса и модель Приянка Чопра отпраздновала свое помолвку с певцом и актером Ником Джонасом. В праздничный день Приянку пришли поддержать ее друзья и семья. Однако, на торжестве не было одной из лучших подруг Приянки – Меган Маркл, передает RadarOnline.

"Меган была официально приглашена на церемонию ее лучшей подруги Приянки в Мумбаи, но она не приехала", – рассказал инсайдер.

Британский журналист и известный сплетник Роб Шутер в одном из своих обзоров рассказал о том, что после свадьбы с принцем Гарри Меган старается оборвать все контакты с прошлым, в том числе со старыми друзьями.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: instagram.com/priyankachopra Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: instagram.com/priyankachopra Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: instagram.com/priyankachopra Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: instagram.com/priyankachopra Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: instagram.com/priyankachopra Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: instagram.com/priyankachopra 1/6

Известно также, что Макрл сменила адрес электронной почты и номер телефона. "Многие ее друзья больше не могут связаться с ней, – сказал источник.

Напомним, отец Меган Маркл дал новые скандальные комментарии. Мужчина назвал семью Ее Величества представителями какого-то культа.

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