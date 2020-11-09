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"Та девушка, которую я так долго искал": Сергей Мельник о романе с Анной Ризатдиновой

Сегодня, 11:20

На паркете популярного шоу образовалась новая пара.

Вчера на семейном в эфире "Танцев со звездами" Сергей Мельник рассказал об отношениях с Анной Ризатдиновой. Как зарождались их чувства футболист и гимнастка поделились в видеодневниках.

Все началось во время подготовки к эфиру 25 октября. Тогда к участникам присоединились участники прошлых сезонов. Анну пригласили поддержать пару Сергей Мельника и Аделины Дели.

Сергей признался, что после того эфира у них с Ризатдиновой было пару встреч после которых начались отношения.

"Мне кажется, Аня та девушка, которую я так долго искал…Она очень ранимая, эмоциональная, нежная. Она меня понимает лучше, чем кто либо", – сказал Сергей Мельник.

Анна ответила, что Сергею хочется довериться и рядом с ним она чувствует себя девочкой.

"Между нами начали зарождаться романтические отношения", – призналась гимнастка.

Ранее жена Виктора Павлика раскрыла правду о начали их тайного романа.

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